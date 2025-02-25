Erkoyuncu ailesinin acı günü

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun amcasının oğlu Musa Erkoyuncu vefat etti.
Bugün toprağa verildi
Kalp rahatsızlığı bulunan Musa Erkoyuncu önceki gün hayata gözlerini yumdu. Merhum Erkoyuncu Çumra Mezarlık Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çumra Musalla mezarlığında toprağa verildi.
Musa Erkoyuncunun cenazesine Pankobirlik ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. 73 yaşında yaşamını kaybeden Erkoyuncu 4 kız çocuğu babasıydı.
(Mustafa İlker Şen)