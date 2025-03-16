Gurbetçiler Hollanda’da geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Hollanda Arşıncılılar Derneği, Ramazan ayının manevi atmosferinde üyelerini bir araya getiren geleneksel iftar yemeğini düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte hem özlem giderildi hem de birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Arşıncılılar Derneği Başkanı Özcan Cifçi yaptığı açıklamada, "Hepiniz hoş geldiniz, bu mübarek Ramazan ayında bir arada olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Bugün burada, Arşıncılılar Derneği olarak, hem aramızdaki bağları güçlendirmek hem de Ramazan'ın manevi havasını birlikte paylaşmak için toplandık.

Öncelikle, bu güzel iftar sofrasında bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bizler, Arşıncı köylülerinin birer neferi olarak, birbirimize destek olmak, yardımlaşmak ve kardeşlik ruhunu en iyi şekilde yaşamak için buradayız.

Bu Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla kalmayıp, kalbimizi, gönlümüzü de arındırmamız gereken bir zaman dilimi. Hep birlikte, Allah'a daha yakın olmak, başkalarına iyilik yapmak ve bu dünyada bırakacağımız güzel izler için gayret göstermeliyiz.

Hepinizin desteğiyle bu derneği daha da büyütmek, Arşıncı köyümüzün kültürünü yaşatmak ve her zaman birbirimize sahip çıkmak en büyük amacımız. İftarımızda buluşarak, sadece midelerimizi değil, ruhumuzu da doyuruyoruz.

İftar soframızda bir araya gelmemizin bir diğer güzelliği de, birbirimize olan bağlılığımızı pekiştirmemizdir. Unutmayalım ki, ne kadar farklı yerlerde olsak da, kalbimiz her zaman aynı köyde, aynı dostlarımızla atıyor.

Son olarak, Rabbim oruçlarımızı kabul etsin, soframızdaki bereketi arttırsın ve bizleri her türlü kötülükten korusun. Bu mübarek Ramazan ayında aramızdaki dayanışma ve kardeşlik bağları daha da güçlensin.

Hepinize hayırlı iftarlar diler, bu güzel gecede dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Ramazanınız mübarek olsun." dedi.

Davetliler, sıcak bir sohbet ortamında iftarlarını açarken, eski dostlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Programa, Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen Arşıncılılar ile iş insanları ve dernek temsilcileri de katıldı. Dualar ve iyi dileklerin paylaşıldığı gece, samimi bir atmosferde sona erdi.

(Mustafa İlker Şen)