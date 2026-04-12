Hadim belediyesinden üreticilere saha desteği

Hadim Belediyesi Tarım Hizmetleri Birimi, üreticilere yönelik saha çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Yağcı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde tarım arazilerinde yerinde incelemeler yapıldı.
UZMAN DESTEĞİYLE BİLİNÇLİ TARIM
Uzman tarım danışmanı Ziraat Mühendisi Mevlüt Sucu öncülüğünde yürütülen çalışmalarda bitki gelişim süreçleri değerlendirilirken, gübreleme ve ilaçlama konusunda doğru ve bilinçli uygulamalar hakkında üreticilere bilgi verildi.
SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR
Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner yaptığı açıklamada, arazilerde gerçekleştirilen incelemelerle birlikte üreticilerin karşılaştığı sorunların dinlendiğini ve çözüm önerilerinin paylaşıldığını belirtti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Başkan Çetiner, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceğini ifade ederek, Hadim Belediyesi olarak üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
(Cumali Özer)