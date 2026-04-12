KONYA Haberleri

Hadim belediyesinden üreticilere saha desteği

Cumali Özer
Muhabir
Hadim Belediyesi Tarım Hizmetleri Birimi, üreticilere yönelik saha çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Yağcı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde tarım arazilerinde yerinde incelemeler yapıldı.

UZMAN DESTEĞİYLE BİLİNÇLİ TARIM

Uzman tarım danışmanı Ziraat Mühendisi Mevlüt Sucu öncülüğünde yürütülen çalışmalarda bitki gelişim süreçleri değerlendirilirken, gübreleme ve ilaçlama konusunda doğru ve bilinçli uygulamalar hakkında üreticilere bilgi verildi.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner yaptığı açıklamada, arazilerde gerçekleştirilen incelemelerle birlikte üreticilerin karşılaştığı sorunların dinlendiğini ve çözüm önerilerinin paylaşıldığını belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Başkan Çetiner, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceğini ifade ederek, Hadim Belediyesi olarak üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

