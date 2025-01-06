İTÜ’ye en çok öğrenciyi Konya’daki bu okul gönderiyor! Başarı tesadüf değil

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal Konya'nın en önemli okullarından biri olan Meram Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Geçen yıl 13 öğrenci İTÜ'ye yerleşti!

Meram Fen Lisesi'nin 13 öğrencisi geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih etti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan MANDAL başarılarıyla birçok eğitim kurumunu geride bırakan Meram Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Bilim ve Teknoloji Üssü!

250 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişinin mihenk taşlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Hasan Mandal, İTÜ'nün, akran öğrenmesi süreci kapsamında proje/teknoloji takımlarının başarılarını ve kulüplerimizin çalışmalarını öğrencilerle paylaştı. Mandal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin geleceklerine ilham kaynağı olması adına, proje takımlarındaki öğrencilerinin "Ne” sorusu yerine "Nasıl” sorusuna yanıt arayarak çözümlere ulaşıyor. Sadece ders ortamında değil ders dışında da birbirlerinden öğrenerek başarıyı yakalıyorlar. 2024 Nobel Ödülleri'nde kimya ve fizik gibi alanlarda verilen ödüller disiplinler arası etkileşimlerle kazanıldı. Karmaşık sorunları çözmek için çok yönlü bir yaklaşım benimsenmesi gerekir. Gelecekteki güçlüklere ve küresel risklere karşı hep birlikte hareket etmeli, teknolojik dönüşümün en önemli parçalarından olan TEKNOFEST gibi etkinliklerle yeni sorunlara yeni ve değerli çözümler üretmeliyiz."

Rektör Mandal Soruları cevapladı!

Söyleşinin son bölümünde öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mandal'ı dikkatle takip eden öğrenciler kariyer seçimleri noktasında önemli kazanımlar elde etti. Öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan MANDAL, Meram Fen Lisesi idarecilerine çalışmaları için teşekkür etti.