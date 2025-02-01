Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi! Listede Konya’da var

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şöyle:
YHT 1 Ankara-Eskişehir
2 Ankara-Karaman
3 Ankara-Konya
4 Ankara-Sivas
5 Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT
1 Ankara-Basmane
2 Ankara-Halkalı
3 Ankara-Kars
4 Ankara-Kurtalan
5 Ankara-Malatya
6 Ankara-Tatvan
7 Basmane-Eskişehir
8 Denizli-Eskişehir
9 Elazığ-Adana
10 Isparta-Basmane
11 Konya-Adana
12 Konya-Basmane
13 Sivas-Samsun
BÖLGESEL
1 Adana-Kayseri
2 Adana-Mersin
3 Afyonkarahisar-Eskişehir
4 Ankara-Polatlı
5 Basmane-Alaşehir
6 Basmane-Nazilli
7 Basmane-Bandırma
8 Basmane-Denizli
9 Basmane-Ödemiş
10 Basmane-Söke
11 Basmane-Tire
12 Basmane-Uşak
13 Divriği-Erzincan
14 Divriği-Sivas
15 Diyarbakır-Batman
16 Elazığ-Tatvan
17 Eskişehir-Kütahya
18 Eskişehir-Tavşanlı
19 Gaziantep-Nizip
20 Gebze-Adapazarı
21 Halkalı-Edirne
22 Halkalı-Uzunköprü
23 Kars-Akyaka
24 Konya-Karaman
25 Kütahya-Balıkesir
26 Manisa-Alaşehir
27 Mersin-İskenderun
28 Mersin-İslahiye
29 Samsun-Amasya
30 Sivas-Malatya
31 Söke-Denizli
32 Söke-Nazilli
33 Zonguldak-Karabük
34 Zonguldak-Gökçebey
Kaynak: AA