GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Karaman ayaklandı! Mücadele başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Karaman ayaklandı! Mücadele başladı

Karaman'da, tarım alanlarında büyük zarara yol açan yaban domuzlarına karşı önemli bir mücadele başlatıldı.

Sürek avı gerçekleşti!

Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Yukarıkızılca Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildi. Av, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Personel Emrah Öget'in başkanlığında düzenlendi.

Ayrancı'da da yaban domuzlarına karşı sürek avı

Tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda  Ayrancı ilçesinde de sürek avı düzenlendi.

"Her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz''

Tarım ve Orman İl Müdürü Hatice Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülâsyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mücadele amaçlı sürek avı çalışmalarımızda emeği geçen personellerimize, Karaman Avcılık Atıcılık Amatör Balıkçılık ve Spor Kulübü Derneğimize, ava katılan avcılarımıza, İl Merkez Jandarma Komutanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğümüze ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER