Karaman ayaklandı! Mücadele başladı

Karaman'da, tarım alanlarında büyük zarara yol açan yaban domuzlarına karşı önemli bir mücadele başlatıldı.

Sürek avı gerçekleşti!

Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Yukarıkızılca Köyü'nde sürek avı gerçekleştirildi. Av, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Personel Emrah Öget'in başkanlığında düzenlendi.

Ayrancı'da da yaban domuzlarına karşı sürek avı

Tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı Merkez Av Komisyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Ayrancı ilçesinde de sürek avı düzenlendi.

"Her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz''

Tarım ve Orman İl Müdürü Hatice Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülâsyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Bu bağlamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mücadele amaçlı sürek avı çalışmalarımızda emeği geçen personellerimize, Karaman Avcılık Atıcılık Amatör Balıkçılık ve Spor Kulübü Derneğimize, ava katılan avcılarımıza, İl Merkez Jandarma Komutanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğümüze ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

(Mustafa İlker Şen)