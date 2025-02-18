Karaman’da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi başvuruları başladı!

Çiftçilerin desteklenmesi noktasında büyük öneme sahip olan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi, 2018 yılından bugüne kadar Karaman'da proje alanında toplamda 156 Milyon liralık hibe sağladı.
Proje bu yıl son!
Bireysel Sulama Güneş Panelleri, Çoban Barınakları, Hayvan Çiftliklerinin Geliştirilmesi, Küçük Tarım Makineleri, Sebze Serası Kurulumu ve Taşınabilir Ağıl Kurulumu gibi birçok alet makine konusunda hibe veren proje bu yıl sonlanıyor.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne başvurmak isteyen üreticiler, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Sarıveliler,Başyayla,Ermenek İlçe Müdürlüklerine giderek başvuruda bulunabilirler.
Proje ne hakkında?
Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin (GTHKP) genel amacı; değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi aracılığıyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun azaltılması. Proje ile hedeflenmiş alan içinde iklimsel şoklara dayanıklılığın arttırılması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesiyle çiftçilerin gelirlerinin arttırılması hedeflenmekte. Ayrıca, Toros Dağları'nın yaylalarında yaşayan göçebe Yörüklerin ortak doğal kaynakların daha iyi yönetilmesi için organize olmalarına yardımcı olacak şekilde kapasitelerinin geliştirilmesine ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor.
(Mustafa İlker Şen)