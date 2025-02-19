KOMÜT İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda sektör temsilcileri ile buluştu

Konya Müteahhitler Birliği Derneği, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’na katıldı. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurumu’nda katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay sonrası değerlendirmelerde bulunan KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, “Ekonominin lokomotifi inşaat sektöründe hareketliliğin yaşanacağı bir döneme giriyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılan Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, çalıştay sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin lokomotifi inşaat sektöründe hareketliliğin yaşanacağı bir döneme girileceğini aktaran Başkan Adem Bulut, "İnşaat sektörü açısından verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Sayın Kurum ve diğer katılımcılar sektörle ilgili fikirlerini beyan ettiler. Bakan Kurum'un bahsettiği gibi dünya derin bir dönüşümün eşiğinde. Küresel yapı sektörü büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişim sürecinde Çin'den sonra ikinci sırada Türk müteahhitlik sektörü yer alırken çağı yakalayan çözümleriyle her yerde farkını göstermeye devam ediyor. Müteahhitlik sektörünün çok daha güçlü olmasını, yetkin insanlardan oluşmasını, yeni teknolojileri takip etmesini ve bu gayretlerle küresel rekabet gücünü yükseltmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

İNŞAAT MALİYETLERİ 10 YILDA YÜZDE 1.531 ARTTI

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) inşaat sektörünün son 10 yılını mercek altına alan raporuna da değinen Başkan Bulut, "16 derneği temsil eden Federasyon tarafından hazırlanan raporda sektördeki fiyat artışlarına dikkat çekildi. TÜİK'in inşaat maliyet endeksi ve tüketici fiyat endeksi verilerinden son on yıl incelendiğinde pandemi öncesinde birbirine paralel ilerleyen bu değerler pandemi sonrasında belirgin şekilde ayrışmaya başladı. Tüm bu değerlendirmeye baktığımızda 2015-2025 arasında enflasyon yüzde 906 olarak açıklanırken inşaat maliyetlerindeki artış yüzde 1.531 oldu” ifadelerini kullandı.

‘MALİYETLERİN YARISINI ARSA BEDELİ OLUŞTURUYOR'

İnşaat maliyetlerinin yarısını arsa bedeli oluşturduğuna vurgu yapan Başkan Bulut, "Konut maliyetlerinde çoğu projede maliyetinin yarısını arsa bedeli oluşturmakta. Ülkemizde kamu, arsa üretimi konusunda elini taşın altına koymadığı müddetçe yeterli arsa üretilemeyecek. Arsa konusunda büyük oyuncu olan kamunun devreye girmesi ile arsa fiyatları pazarda regüle edilmiş olacak ve ayrıca kamunun birtakım hizmetler için kamulaştırmak zorunda olduğu arsa değerleri de dolaylı olarak düşecektir. Kamunun, emlak müzayede veya ihale yolu ile satışa çıkardığı arsaların da gayrimenkul pazarını bozması engellenmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

‘PLANLI ÜRETİM İLE KİRALAR SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK'

Üretim üssüne dönecek Konya için şehrin genişleme aksına göre ileriye dönük konut üretimlerinin şimdiden planlaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Bulut, "Sürdürebilir ve dirençli şehirleri bir an önce inşa etmemiz gerekiyor. Toplu ulaşımların ulaşılabilir olduğu şehirleri planlayarak yapmalıyız. İnşaat sektörünü ve bağlı tüm alt sektörleri de harekete geçireceğimiz topyekûn bir planlama ile konut sahipliği oranı artacak, kiralar sorun olmaktan çıkacak ve ülkemiz refah içinde ilerleyecektir. Küresel ölçekte giderek üretim üssüne dönecek olan şehrimizin genişleme aksları şimdiden belirlenmeli ve buna bağlı altyapı ve ulaşım ağlarının yanı sıra ileriye dönük konut üretimleri de yine herhangi bir dar boğazla karşılaşmamak adına şimdiden planlanmalıdır” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Haber Merkezi