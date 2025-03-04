KONYA 4 MART İFTAR SAATİ | Konya İftar Vakti Saat Kaçta? Bugün Akşam Ezanı Ne Zaman Okunacak? 4 Mart Konya İftar Vakti | İşte Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi
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Ramazan ayının en çok merak edilen konularından biri iftar saatleri oluyor. Peki, Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Konya’da iftara ne kadar kaldı? Diyanet 4 Mart 2025 iftar vakti için hangi saati işaret ediyor? İşte tüm detaylar...
KONYA BUGÜN (4 MART) İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Bugün 4 Mart 2025, Konya'da oruç açma vakti 18:53 olarak belirlendi. Peki, Konya iftar vakitleri kaç dakika var? Akşam ezanı kaçta okunacak? Oruç tutan vatandaşlar için iftar saatine geri sayım başladı. Güncel iftar vakitleri ve detaylı bilgiler haberimizde…
KONYA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Konya iftar saati 18:53'de okunacak. Oruç ibadetini yerine getirenler bu saatte iftarlarını açabilecekler. Peki, Konya'da sahur ve imsak vakitleri nasıl olacak? Ramazan boyunca iftar saatleri değişiyor mu? Konya'da 4 Mart Salı sahur vakti 05:53'te tamamlanacak.
Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için Konya'da bugün 4 Mart Salı günü 05:49'ten önce tamamlamaları gerekir.
İŞTE 2025 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ
Kadir Gecesi Ne Zaman?
İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçirecek.
Ramazan Bayramı ve Bayram Namazı Saati
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Bayram namazı Konya'da saat 07:08'de kılınacak.
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