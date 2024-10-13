Konya Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde güz dönemi heyecanı! Gençlere çok yönlü eğitim sunuluyor

Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, güz döneminde gençlere güvenli ve verimli bir ortam sunarak, vakitlerini değerlendirmelerine katkı sağlıyor. Merkez; müzik, görsel sanatlar, yabancı dil, değerler eğitimi, medya gibi birbirinden farklı atölyeleriyle gençlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de zihinsel sağlıklarına katkı sunuyor. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören tüm gençlere başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Bütün çabamız gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayabilmek” dedi.

Spordan eğitim-öğretime, bilimden kültürden-sanata her alanda gençlere ve çocuklara sayısız yatırım ve hizmet sunan Karatay Belediyesi gençlerin geleceğe donanımlı ve kaliteli hazırlanmaları için her türlü altyapı imkânı sunuyor.

GENÇLER VAKİTLERİNİ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİRİYOR

Bu kapsamda Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi de, güz döneminde gençlere yönelik sunduğu atölye, sanat, spor, teknoloji ve daha birçok farklı programları ile dikkat çekiyor.

Merkez, gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hem de çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri için birçok farklı eğitim fırsatı sunuyor. Müzik atölyesi ile gençler enstrüman çalmayı öğrenirken, görsel sanatlar atölyesi ile de yaratıcılıklarını sergileyebiliyorlar. Yabancı dil atölyesi, gençlerin dil becerilerini güçlendirirken, medya atölyesi ise dijital dünyada nasıl etkili içerikler üretilebileceğini öğretiyor. Değerler eğitimi atölyesi sayesinde ise gençlere milli ve manevi değerleri aşılanarak toplumsal farkındalıklarını artırılması hedefleniyor.

GENÇLER MERKEZDE YENİ YETENEKLER KAZANIYOR

Aynı zamanda merkezin sunduğu E-Spor Merkezi ve spor salonu da fiziksel aktiviteleri teşvik ederek gençlerin beden sağlığını korumasına yardımcı oluyor. Film gösterimleri ise gençlerin sosyal hayatlarına renk katarken, kültürel birikimlerini artırıyor. Merkez tüm bu katkılarıyla, gençlerin hem akademik hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Güz dönemi boyunca devam edecek olan bu zengin içerikli programlar, gençlerin hem kendilerini keşfetmeleri hem de yeni yetenekler kazanmaları açısından büyük bir fırsat sunuyor.

KILCA: GENÇLERİMİZİN İYİ YETİŞMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; göreve geldikleri andan itibaren gençlere yaptıkları yatırımların her alanda başarı ile sonuçlandığını belirtti.

Belediye olarak çocukların ve gençlerin iyi bir şekilde yetişmesi için gayret ettiklerini aktaran Hasan Kılca; "Belediye olarak şehrin imarıyla ilgili çok önemli çalışmalara imza atıyoruz ama bizim için daha önemli olan neslin ihyası. Tüm çabamız gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak. Tesislerimiz gençlerimizin emrinde. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi de bunlardan biri. Kültür ve Sanat Akademimiz gibi bu merkezimizde de Müzik Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi ve Medya Atölyesi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Gençler hem sanatsal hem de akademik becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Bunun yanı sıra E-Spor Merkezi ve spor salonu gibi fiziksel aktiviteler de gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Düzenlenen film gösterimleri ise gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor. Çünkü gençler bizim her şeyimiz. Bundan sonra da eğitim tesislerinin yapımından öğrencilerin ve okulların ekipman ihtiyacına, sosyal projelerden kültürel faaliyetlere kadar eğitime yönelik birçok proje yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Sibel Elmas)