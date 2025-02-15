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Konya’da 187 metre uzunluğundaki mağarada tonlarca peynir üretiliyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da 187 metre uzunluğundaki mağarada tonlarca peynir üretiliyor!
Konya’da bulunan bir mağara hem yapısı hem de kullanım alanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Derbent ilçesinin Mülayim Mahallesi'nde bulunan Peynirini Mağarası, adından da anlaşılacağı üzere, peynirlerin olgunlaşması için kullanılan doğal bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Mağara farklı bölümlerden oluşuyor

Peynirini Mağarası, 24,5 metre derinliğe ve 187 metre uzunluğa sahip olup, farklı bölümlerden oluşan bir yapıya sahip. Mağaranın ilk bölümü, Giriş, Peynir Salonu ve Alt Salon'dan meydana geliyor ve donanım gerektirmeden ziyaret edilebiliyor. Peynir Salonu, girişten 7 metre aşağıda yer alıyor ve 6 metre yüksekliğe, 11 metre genişliğe ve 21 metre uzunluğa sahip.

Kışın soğuk havayı depoluyor

Peynirini Mağarası'nın yapısı, özellikle soğuk hava kapanı işlevi görmesine olanak tanıyor. Girişi yukarıda olan mağaralar, kışın soğuyan havanın mağara içine dolmasına neden oluyor. Yazın dışarıda hava ısınsa da, içeri yerleşen soğuk hava daha ağır olduğundan yıl boyu burada kalıyor, bu da mağaraların "soğuk hava kapanı" özelliği kazanmasını sağlıyor.

Mağarada farklı bir tat ve aroma kazanıyor

Yıl boyu sabit bir iklime sahip olması sayesinde gıda depolama ve olgunlaştırma amacıyla kullanılan Peynirini Mağarası'nda, özellikle tulum peyniri, mağara içindeki derinliklerde altı ay boyunca deri tulumlar veya plastik bidonlar içinde depolanarak farklı bir tat ve aroma kazanıyor.

(Mustafa İlker Şen)

 

 

 

 

 

 

 

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