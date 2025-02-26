Konya’da 18 üretici bir arada! Bunlar neden bir araya geldi?

Konya, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olarak geniş tarım arazileri, verimli toprakları ve modern sulama sistemleriyle dikkat çekiyor. Tarım alanında birçok destekleme projesi ve teşvik programı uygulanarak çiftçilere katkı sağlanıyor.
Eğitimler devam ediyor!
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında meyve bahçeleri ve bağ alanlarında yetiştiricilik ve budama konulu eğitimler verilmeye devam ediyor.
18 üreticiye eğitim verildi
Eğitimler, Güneysınır İlçe Tarım ve Orman ekipleri Güneysınır ilçesine bağlı Ağras Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, toplam 18 üreticiye meyve yetiştiriciliği ve budama konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.
Eğitimler verimi arttıracak!
Yetkililer, eğitimlerin üreticilerin verimli ve bilinçli tarım yapmasına katkı sağladığını belirterek, bu tür çalışmaların bölgedeki tarımsal üretimin kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.
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