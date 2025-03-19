Konya’da 2 ilçe beyaza büründü!

Konya'da beklenen kar yağışı, bazı ilçeleri beyaza bürümeye başladı. İlçelerin yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini gösteriyor.
2 ilçe beyaza büründü
Bahar aylarına girilmesine rağmen aniden düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Konya'da kar yağışı bekleniyordu. Şehir merkezinde kar yağışı henüz etkili olmasa da, bugün Ilgın ve Kulu ilçeleri beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oldu
Kulu ve Ilgın ilçe merkezleri ve mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, karla kaplanan doğa manzarasıyla karşılaştı. Kulu ilçe merkezi sınırlarında yer alan 1738 rakımlı Karacadağ'ın yüksek kesimli mahallelerinde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.
‘Dikkatli olun' çağrısı!
Yetkililer, kara yollarında ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.
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