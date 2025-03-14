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Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu! Valilikten ilk açıklama

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu! Valilikten ilk açıklama

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten Açıklama!

Depremin ardından Konya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada,  14.03.2025 Günü saat: 14.44 sıralarında Kulu ilçemiz Tavşançalı Mahallesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz ifadeleri kullanıldı.

Konya AKOM'dan Açıklama

Konya AKOM, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Konya-Kulu'da 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kulu ilçemizde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Durumu yakından takip ediyoruz. Rabbim beterinden korusun."

 

 

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