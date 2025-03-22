Konya’da 62 ayrı narkotik operasyonu! 28 zehir taciri tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleşti.

Yapılan 62 ayrı operasyonda; 16.036 adet uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, suçtan elde edilen 652 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası , yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 adet daire ve 1 adet 2024 model araç ele geçirildi.

28 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 76 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 51'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişi yakalanırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 28 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(Mustafa İlker Şen)