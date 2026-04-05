Konya’da 8 bin 480 kişiye trafik eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik eğitimleri çerçevesinde, 5 bin 419’u öğrenci olmak üzere toplamda 8 bin 480 kişiye trafik eğitimi verildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.
Geniş bir katılım sağlandı
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında öğrenci ve sürücülere yönelik düzenlenen trafik eğitimleri kapsamında toplam 8 bin 480 kişiye ulaşıldı. Bu eğitimlerden 5 bin 419'u öğrenci, 3 bin 61'i ise vatandaş olmak üzere geniş bir katılım sağlandı.
Çocuklar ve gençler arasında trafik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülürken, sürücülere verilen eğitimlerde trafik kurallarına uyum, güvenli sürüş yöntemleri ve kazaların önlenmesine dair önemli bilgiler aktarıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
