Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti! Gözler kritik toplantıda

Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana gelen trajik olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki R.E.S., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahalle Sakinleri Yetkililerle Görüşmek İstedi

Olayın ardından mahallede büyük bir tepki oluştu. Akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturarak yetkililerle görüşme talebinde bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir provokasyon yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü ve tansiyonu düşürmek için birebir temaslarda bulundu. Mahalle sakinleri, konunun detaylıca ele alınması için muhtarlık binasında bir toplantı yapılmasına karar verilmesi üzerine eylemi sonlandırarak evlerine döndü.

Konya Valiliği'nden Açıklama

Gecenin ilerleyen saatlerinde Konya Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay İlçemiz Başak Mahallesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.”

"İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür.”

"R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir.”

Gözler Kritik Toplantıda

Yaşanan üzücü olay, sahipsiz köpekler konusunda yetkililerin nasıl bir çözüm getireceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, uzun süredir devam eden bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

(Mustafa İlker Şen)