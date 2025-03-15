Konya’da belediye tarafından işten çıkarılan işçilerden tepki! Başkanın sözü havada kaldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde son zamanlarda birçok konuyla gündeme gelen Ereğli Belediyesi, bu kez işçi çıkarma konusuyla karşı karşıya.
Sözü havada kaldı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar, "Hiçbir işçinin ekmeğiyle ve emeğiyle oynanmayacak” şeklinde verdiği sözlerin üzerinden bir yıl geçmeden, belediyede çalışan bazı işçileri çıkarttı.
"Haksız yere çıkartıldık''
İşten çıkarılan işçiler, büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını belirterek Ereğli Belediyesi'nin yakınlarında dün bir basın toplantısı düzenlediler. Yapılan toplantıda işçiler, haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade ettiler. İşçiler, Başkan Akpınar'a seslenerek, "Sayın Başkanım, bize burada söz vermiştiniz. ‘Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağım' demiştiniz. Peki, verdiğiniz sözler ne oldu?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”