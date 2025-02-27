Konya’da boş arsadan kilolarca çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, boş bir arsada biriken kilolarca çöp, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ancak kısa süre içinde aynı alan yeniden çöplerle doldu.
Yollar kapatıldı
İki gün süren yoğun temizlik çalışmaları kapsamında yollar kapatılarak çöpler taşındı. Ancak ertesi gün aynı manzara tekrar oluştu. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, bu çirkin manzarayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
"Biz temizledik, ertesi gün çöpler yine dolmaya başladı”
Başkan Apil, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bu çöpler şehir merkezinde boş halde bulunan bi arsadan çıkarıldı. Ekiplerimiz iki gün aralıksız çalıştı. Çöpü yüklemek için yollar kapatıldı. Biz temizledik ertesi gün çöpler yine dolmaya başladı. Şehir merkezinde bu görüntü bize yakışmıyor. Çevremizi temiz tutmak, Ramazan ayına tertemiz bir şekilde girmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Siz değerli hemşehrilerimden de bu konuda hassasiyet gösterip, destek vermenizi rica ediyorum.''
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