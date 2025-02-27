Konya’da çiftçilere büyük destek! Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konyalı çiftçileri sevindirecek müjdeli haberi verdi.

Yüzde 50 hibe desteği!

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında 2025 yılı (20. etap) uygulama rehberi yayımlandı. Bu kapsamda, yatırımcılara 10 milyon TL'ye kadar olan yatırım tutarının (KDV hariç) yüzde 50'si kadar hibe desteği sağlanacak.

Başvurular başladı

Başvuru süreci 26 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 11 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Çiftçiler, başvurularını Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapabilecek. Ayrıca, başvuruların yoğun olabileceği nedeniyle ilçelerdeki çiftçiler, Altınekin, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karatay ve Karapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine de başvuruda bulunabilecekler.

9 farklı yatırım konusuna hibe

Destek kapsamında tarla içi damla sulama, yağmurlama ve mikro yağmurlama sistemleri, Lineer veya Center Pivot sulama sistemleri, tamburlu sulama sistemleri, güneş enerjili sulama sistemleri, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri gibi 9 farklı yatırım konusuna hibe verilecek.

2025 yılı (20. etap) uygulama rehberi için tıklayınız...

(Mustafa İlker Şen)