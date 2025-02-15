Konya’da cinayet! 2 ölü

Olay, 15 Şubat 2025 günü saat 13.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Şadiye A. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan abisi Selahaddin B. hastaneye sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Halil İbrahim Ü.'yü suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
(Mustafa İlker Şen)