Konya’da cinayet! Gözaltındaki eşi konuştu: İntihar değilmiş!

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 32 yaşındaki Şuayip Demir'i aracının içinde göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sorguya alınan dini nikahlı eşi Ayşe K.'nın sorgusunun ardından olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar..
NE OLMUŞTU?
Şehit Erdoğan Balcı Caddesi üzerinde, TOKİ konutları yakınındaki boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde kanlar içinde yatar halde bulunan Demir'in ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatılmıştı.
DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında Şuayip Demir'in yanında bulunan dini nikahlı eşi Ayşe K., polise verdiği ilk ifadede, gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin uyuyakaldığını ve sabah uyandığında Demir'i bıçaklanmış halde bulduğunu söylemişti.
İNTİHAR DEĞİL CİNAYETMİŞ!
Gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ayşe K'nin sorgusunun ardından olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıktı.
Soruşturma devam ediyor.