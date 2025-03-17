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Konya’da çocuklara özel etkinlik

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da çocuklara özel etkinlik
13-20 Mart İyilik Haftası ve Dünya Yetimleri Günü kapsamında, Karatay Müftülüğü Mehmet Şen Topal Hoca Gençlik Merkezi’nde çocuklara özel etkinlikler düzenlendi.

Karatay Müftülüğü Mehmet Şen Topal Hoca Gençlik Merkezi'nde, 13-20 Mart İyilik Haftası kapsamında çocuklara özel etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, oyun parkuru kurularak çocuklara eğlenceli bir ortam sağlandı. Pamuk şeker, oyuncak, meyve suyu ve kek ikram edildi. Hacivat Karagöz orta oyunu sergilenerek geleneksel kültür çocuklara aktarıldı. Çeşitli oyunlarla çocuklar gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

Program, camide düzenlenen iftar organizasyonuyla devam etti. İftarda 200 çocuk ve aileleri bir araya gelerek, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği paylaştı.

(Mustafa İlker Şen)

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