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Konya’da dekan yardımcısına saldırı! Selçuk Üniversitesi’nden açıklama

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da dekan yardımcısına saldırı! Selçuk Üniversitesi’nden açıklama

Konya'nın merkez Selçuklu İlçesindeki Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde bugün yürekler ağza geldi. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakültedeki odasına gelen öğrenci B.S.E. tarafından silahla vuruldu.

Üniversiteden açıklama!

Olayla ilgili Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde 17 Şubat 2025 tarihinde üzücü bir olay meydana gelmiş; Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrenci tarafından silahla yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay sonrası aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir. Her iki yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Yaralı öğretim üyemiz ameliyata alınmış ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Şüpheli şahıs ise yaşam destek ünitesine bağlanmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup Üniversitemiz tarafından da gerekli incelemeler yapılmaktadır. Gelişmeler, Rektörlüğümüz tarafından yerinde ve yakından takip edilmektedir.''

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