Konya’da düzenlenen Yeni KOP Eylem Planı açıklandı! 1942 projeye yaklaşık 15 milyar 300 milyon lira ödenek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi eliyle son 12 yılda su kaynaklarının verimli kullanımından kırsal kalkınmaya, yeşil dönüşümden beşeri kapasitenin ve turizm altyapısının geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 1942 projeye yaklaşık 15 milyar 300 milyon lira ödenek tahsis ettiklerini bildirdi.

KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci asrına, son 22 yılda önemli kazanımlar elde etmiş ülke olarak eriştiklerini söyledi.

Türkiye'nin 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, sanayisinin öncülüğünde 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracatıyla emsal teşkil eden ülke konumunda olduğunu dile getiren Kacır, "Bu kazanımlar, ülkemiz için alın teriyle, akıl teriyle, vizyoner bakış açısıyla çalışarak, sürekli program ve proje üretip uygulayan sağlam irade ve anlayış sayesinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve liderliğinde, başarı hikayemizin her satırını büyük gayret, azim ve kararlılık ile yazdık, hep birlikte yazmaya devam ediyoruz. Daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine, topyekün bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz." diye konuştu.

Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının geçiş noktasında, Anadolu'nun kalbinde yer alan KOP Bölgesi'ni son 22 yılda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturduklarını vurgulayan Kacır, bu dönemde bölgedeki illerde 18 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kurduklarını,104 binden fazla ilave istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Kacır, yatırım teşvik sistemiyle 893 milyar lira yatırıma sahip, 192 bin vatandaşa iş ve aş kapısı olacak 9 bin 819 yatırımı desteklediklerini, attıkları tüm bu adımlar neticesinde KOP Bölgesi'ndeki illerin ihracatının 225 milyon dolardan 5 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin de bölgenin çok boyutlu ve entegre şekilde kalkınmasını destekleyecek projeleri hayata geçirdiğini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle son 12 yılda su kaynaklarının verimli kullanımından kırsal kalkınmaya, yeşil dönüşümden beşeri kapasitenin ve turizm altyapısının geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 1942 projeye yaklaşık 15 milyar 300 milyon lira ödenek tahsis ettik. Ülkemizdeki işlenebilir tarım arazisinin yüzde 21,5'ine sahip KOP Bölgemiz, en önemli tarımsal üretim merkezlerimizden biri konumunda. Ne var ki ülkemizin kullanılabilir su potansiyelinin yalnızca yüzde 7,7'si bu bölgemize ait. Bu sebeple suyun her damlasını koruyarak toprağı yüksek verimle buluşturmak bölgemiz adına hayati önem taşıyor."

"7 bin 450 dekar alanı daha kapalı sulama sistemine dönüştüreceğiz"

Kacır, KOP Bölge Kalkınma İdaresince yürütülen "Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı" ile mevcut durumda sulama yapılan 949 bin dekar alanda su israfına sebep olan eski ve açık kanalları modern sulama tesislerine dönüştürdüklerini, böylece yılda yaklaşık 264 milyon ton su tasarrufu ettiklerini, 405 bin dekar yeni alanı sulu tarıma kazandırdıklarını bildirdi. Bu yıl, 7 bin 450 dekar alanı daha kapalı sulama sistemine dönüştüreceklerine işaret eden Kacır, bölgede yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

KOP Bölgesi'nde kalkınma faaliyetlerini tarımla sınırlı tutmadıklarının, diğer sektörleri de ele alarak bütüncül yaklaşım sergilediklerinin altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Şehrimizde orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim altyapısının geliştirilmesini temel hedef olarak belirledik. Bu kapsamda, Konya'da savunma sanayi ve havacılık sektörlerindeki üretim altyapısının AR-GE, tasarım, yenilik, teknoloji odaklı girişimcilik ve markalaşma faaliyetleriyle geliştirilmesi önceliğimiz olacaktır. Bununla birlikte, Konya'da tarımsal üretimde genç girişimcilik, kooperatifleşme ve araştırma altyapısı destekleyeceğiz."

"Aksaray ve Karaman'ı rekabet nüvesi iller kategorisinde konumlandırdık"

Kacır, dijital teknolojilerin ve akıllı tarım uygulamalarının kullanımını yaygınlaştırarak tarımsal üretimde katma değeri yükseltme çalışmalarına destek olacaklarını vurgulayarak, Aksaray ve Karaman'ı rekabet nüvesi iller kategorisinde konumlandırdıklarını, bu iller için önceliklerinin "ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve katma değerin yükseltilmesi" olacağını söyledi.

Aksaray'da otomotiv yan sanayisinde teknoloji kullanımını artırmak için özel sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendireceklerini bildiren Kacır, AR-GE ve inovasyon altyapısı ile girişimcilik faaliyetlerini destekleyeceklerini dile getirdi.

Karaman'da ise mermer işleme ve katma değerli gıda ürünleri imalatı yatırımlarının gelecek dönemde öncelikleri arasında olacağına dikkati çeken Kacır, gelişen yerel ekonomi illeri olarak belirledikleri Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin il ekonomisine katkısının yükseltilmesi, illerin gelişmiş merkezlerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve erişilebilirliklerinin artırılmasının odaklarında yer aldığını belirtti.

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir'de kabak çekirdeği yağı üretimi, Kırşehir ve Niğde illerinde biyogaz üretimi, Kırşehir'de et ürünleri işleme faaliyetlerine odaklanırken, maden kaynaklarını da imalat sanayisinde daha fazla değerlendireceğiz. Jeotermal potansiyelleri bulunan Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta sağlık turizmini harekete geçireceğiz. Diğer yandan, Yozgat-Kayseri, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya ve Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hatları ile Yozgat Havalimanı projeleri de hayata geçtiğinde, şehirlerimizin merkez noktalara ulaşım ağı daha da güçlenmiş olacak."

"4 dönüşüm programı oluşturduk"

Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejiyle uyumlu olarak KOP Bölgesi'ne yeni ivme kazandıracak ve mevcut kazanımları daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren 2028 KOP Eylem Planı'nı tüm paydaşların katkılarıyla hazırladıklarını anlatarak, "Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak ve kırsal kalkınmayı hızlandıracak Planımızın hazırlık sürecinde öncelikli 4 dönüşüm programı oluşturduk." dedi

Bunlardan ilkinin 39 milyar lira bütçeyle gerçekleştirmeyi planladıkları "Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi Programı" olduğunu dile getiren Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Program doğrultusunda KOP Bölgesi'ndeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulu tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçireceğimiz projelerle hedeflerimiz, 2028'de bölgede sulanan alanı 1 milyon 676 bin hektara, rehabilite edilen alanı 883 bin hektara çıkartmak ve yer altı su seviyesi düşüşünü durdurmaktır. 6 milyar liralık bütçeye sahip Tarımda Verimlilik Artışı Programı'yla, arazi toplulaştırması yapılacak alanı 1 milyon 647 bin hektara, bölgenin bitkisel üretim değerinin Türkiye içerisindeki payını yüzde 15,5'e, küçükbaş hayvan sayısını 7 milyon 500 bine yükselteceğiz. Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi Programı ile KOP Bölgesi'nde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirerek katma değerli üretimi artırmayı, tarım makinaları ile tarımsal ürün ve mamul ihracatını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Söz konusu çalışmalar için 899 milyon lira bütçe öngörüyoruz."

"KOP Eylem Planı'mız hayatın hemen her alanına dokunacak"

11,5 milyar lira bütçeli Kırsalda Dengeli Kalkınma Programı'yla bölge kırsalında entegre kırsal kalkınma projeleri ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler uygulayacaklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Program kapsamında devreye alacağımız projelerle özellikle çalışma çağındaki kırsal nüfusu yerinde tutmayı hedefliyoruz. KOP Eylem Planı kapsamında, 5 yıllık dönemde 166 projeye 350 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz. KOP Eylem Planı'mız, bölgemizde hayatın hemen her alanına dokunacak ve kök salacak stratejik bir vizyon, geleceği şekillendirecek kıymetli bir rehber niteliğindedir."

Kaynak: AA