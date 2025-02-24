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Konya’da ekmeğe zam geliyor! İşte Ramazan sonu uygulanacak fiyat

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da ekmeğe zam geliyor! İşte Ramazan sonu uygulanacak fiyat

Konya'da ekmeğe zam geliyor. 200 gram ekmeğin fiyatı 9 TL'den 11 TL'ye yükselecek. Yeni fiyat Ramazan ayı sonrası uygulanacak.

Ramazan sonu 11 liradan satılacak!

Konya Fırıncılar Odası ekmeğin fiyatını yeniden belirledi. Konya'da 9 liraya satılan 200 gram ekmek Ramazan ayı sonrasında 11 liradan satılmaya başlayacak.

"200 gram ekmeğin 11 TL'den satılması uygun görülmüştür''

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Asgari ücretin yükselmesiyle ekmekte girdi maliyetinin artışlarından dolayı ekmeğin fiyatında yılbaşında yeniden güncellenmesi için ekmek maliyeti Tespit Komisyonunun toplanması maalesef gecikerek 24 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. Toplantı sonrası oy birliği ile 200 gram ekmeğin 11 TL'den satılması uygun görülmüştür.  Yine prosedürler gereği uygulanacak fiyatın süresinin uzaması ve Ramazan ayının da yaklaşmasıyla uygulanacak güncellenen fiyatında pide ye çeşitlerine yansıyacağı gayesiyle daha önceleri de Ramazan ayına mahsus yeni bir fiyat uygulamadığımız düşüncesiyle Ramazan ayı süresince daha önce 11.07.2024 tarihinde alınan fiyatların devamlılığını sağlayarak yeni bir fiyat (zam) yapmadan 200 gram ekmeğin 9 TL ve 300 gram pidenin 18 TL'den satılmasını fırıncı esnafı uygun bulmuştur. Fiyat tespit komisyonunun yeniden güncellemiş olduğu fiyatı 200 gram pişmiş ekmeğin 11 TL'den satışını ise Ramazan Bayramı akabinde uygulamayı uygun bulmuşlardır. Bu duyarlı davranışlarından dolayı fırıncı esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum."

(Mustafa İlker Şen)

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Yorumlar
  • K
    Karataylı
    3 saat önce

    Hergun enflasyon düşüyor diye nara atıyorlar, diğer taraftan herseye zam geliyor.

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