Konya’da film gibi kovalamaca! Polis aracına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde polis ekipleri park halindeki bir aracı şüphe üzerine sorgulamak istedi. Araç sürücüsü kendisine doğru gelen polisleri görünce aracını polis ekibinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Selçuklu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri devriye görevlerini ifa ettiği esnada Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki araçtan şüphelenerek araç içerisindeki şahsı sorgulamak istedi. Polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya başlayan şüpheli polis aracına da çarparak uzaklaşmaya başladı.
Ekipler dur ikazına aldırış etmeden kaçan şüphelinin peşine düştü. Havaya ateş açılarak da uyarılan şüpheli kovalamaca sonrası Karaömerler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün üst ve aracında yapılan aramada 1.5 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.
Şüpheli O.B.'nin (48) Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, taksirle yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, kamu malına zarar ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli ve idari işlem başlatılırken 61 bin 979 TL ceza uygulandı.
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