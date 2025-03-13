Konya’da geleneksel etkinliklerle dolu bir gece! Tüm vatandaşlar davetli

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, düzenlenecek Ramazan Sokağı etkinliği ile hep birlikte yaşanacak. Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
Birçok etkinlik yer alacak
Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, 14 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Geleneksel Ramazan eğlenceleriyle dolu dolu bir akşam yaşanacak etkinlikte, mehteran gösterisinden Karagöz-Hacivat ve meddah gösterilerine, sihirbaz ve palyaço şovlarından Osmanlı şerbeti ve pamuk şeker ikramlarına kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek.
Başkandan vatandaşlara çağrı!
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, tüm vatandaşları ve çocukları bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet etti. Başkan Önal, Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşamak ve paylaşmak için herkesi Anıt Meydanı'na beklediklerini belirtti.
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