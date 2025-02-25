Konya’da gıda güvenliği denetimi! İşletmelere hijyen ve güvenlik uyarısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet gösteren gıda üretimi ve gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimler kapsamında işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca, işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldı.

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimlerinin aralıksız yapıldığını belirten ekipler, vatandaşların açıkta satılan, menşei belli olmayan, bozuk ve sağlıksız ürünlerden kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gıda ürünleri alırken etiket bilgilerine ve muhafaza koşullarının uygunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattılar.

(Mustafa İlker Şen)