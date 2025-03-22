Konya’da Gıda Sektörüne Yönelik Eğitimler Devam Ediyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitimler sürüyor. Konya Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen son eğitim, sanayi odasında gerçekleştirildi.
Eğitime, Konya'da çikolata, şekerleme ve un sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ile 5996 sayılı Kanun kapsamında gıda firmalarında çalıştırılması zorunlu personel katıldı
Gıda Güvenliği ve Etiketleme Kuralları Anlatıldı
Eğitim programında konuşan Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Sobayoğlu, Konya'nın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler vererek, ilin bitkisel ve hayvansal üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine sağladığı katkıları anlattı.
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından, TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında gıda ürünlerinin etiketleme kuralları, tanıtım ve reklam ilkeleri ile gıda işletmelerinin sorumluluklarına dair bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği kapsamında, ihracat sürecinde firmaların Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yapması gereken işlemler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitimlerin, gıda güvenliğinin sağlanması ve ihracat süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla devam edeceği belirtildi.
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