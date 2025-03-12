GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Film gibi kovalamaca sonrası 4 şüpheli yakalandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Film gibi kovalamaca sonrası 4 şüpheli yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yaptığı titiz çalışmalar sonucunda tespit edilen bir araç, Antalya yolu girişinde durdurulmak istendi. Ancak araç, polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından araç kaldırıma çarparak durduruldu.

4 şahıs yakalandı 

Araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs, araçtan inerek farklı yönlere kaçmaya çalışırken polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si Suriye uyruklu olup aracı dönüşümlü olarak kullandıkları ve Antalya-Konya arasında kaçak göçmenleri taşıma karşılığında 1.200 dolar ücret aldıkları öğrenildi. Ayrıca, yakalanan şüphelilerden M. A. N.'nin yapılan UYAP sorgusunda: 3 farklı dosyadan arandığı ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Araç sürücüleri M. A. N ve A.E.C emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliksiz olduğu belirlenen 2 Filistin uyruklu şahıs ise emniyet yetkililerince sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

(Mustafa İlker Şen)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER