Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Film gibi kovalamaca sonrası 4 şüpheli yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yaptığı titiz çalışmalar sonucunda tespit edilen bir araç, Antalya yolu girişinde durdurulmak istendi. Ancak araç, polis ekiplerin dur ihtarına uymayarak şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından araç kaldırıma çarparak durduruldu.

4 şahıs yakalandı

Araç içerisinde bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs, araçtan inerek farklı yönlere kaçmaya çalışırken polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si Suriye uyruklu olup aracı dönüşümlü olarak kullandıkları ve Antalya-Konya arasında kaçak göçmenleri taşıma karşılığında 1.200 dolar ücret aldıkları öğrenildi. Ayrıca, yakalanan şüphelilerden M. A. N.'nin yapılan UYAP sorgusunda: 3 farklı dosyadan arandığı ve 1 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Araç sürücüleri M. A. N ve A.E.C emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliksiz olduğu belirlenen 2 Filistin uyruklu şahıs ise emniyet yetkililerince sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

(Mustafa İlker Şen)