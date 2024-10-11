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Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Şüphe üzerine durdurulan araçta bulundular: 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Şüphe üzerine durdurulan araçta bulundular: 5 düzensiz göçmen yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Polis ekipleri gerçekleştirdiği uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri gerçekleştirdiği uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karatay ilçesinde gerçekleştirdiği uygulamada yakaladığı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Araç 60 gün trafikten men edilirken araca 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

Hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılan A.T. isimli araç sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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