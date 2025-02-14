Konya’da gümüş ne kadar? 14 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da altın fiyatları kadar gümüş fiyatları da halkın büyük ilgisini çekiyor. Peki Konya’da gram gümüş ne kadar, Konya’da Dolar ve Euro kaç lira? 14 Şubat 2025 Konya gümüş fiyatları listelendi! İşte Konya’da 10 Şubat gram gümüş fiyatları…
14 Şubat 2025 Cuma günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş fiyatları şu şekilde:
KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Granül Gümüş: Alış 37,220 TL - Satış 40,083 TL
Külçe (50 GR): Alış 1.736,93 TL - Satış 2.471,12 TL
Külçe (500 GR): Alış 17.860,45 TL - Satış 20.388,90 TL
Külçe (1 KG): Alış Külçe (1 KG) TL - Satış 39.630,56 TL
KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA?
Dolar / TL
Alış: 36.096 TL Satış: 36.219 TL
Euro / TL
Alış: 37.468 TL - Satış: 37.712 TL
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
#Konya#Konya fiyatları#Konya’da gram ne kadar?#Dolar kaç TL
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”