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KONYA’DA HAFTALIK HAVA DURUMU| Sıcaklık artıyor kar yağışı beklenmiyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
KONYA’DA HAFTALIK HAVA DURUMU| Sıcaklık artıyor kar yağışı beklenmiyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da hafta başında 11 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Konya'nın merkez dahil tüm 31 ilçesinde yeni haftada kar yağışı beklenmezken, kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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Geceleri ise sıcaklık, yer yer eksi değerlere düşecek. Bu hafta boyunca Konya'da soğuk geceler yaşanacak ancak gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°

28 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°

29 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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