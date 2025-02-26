Konya’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu!

Asırlardır devam ettirilen ve halk tarafından yoğun ilgi gösterilen hatimle teravih namazı kılınışı bu sene de devam edecek. Konya’da 2025 yılı hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli olmaya başladı. Peki, Konya’da hangi camilerde teravihi namazı hatimle kılınacak? İşte Konya’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi…

Konya'da Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılacak camiler müftülükler tarafından açıklandı. İlk teravih namazı 28 Şubat Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2025 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 gecesi yatsı namazının ardından kılınacak. Hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı. İşte hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi. Konya'da hatim ile teravih namazı kıldıracak camiler hangileri? Konya'da hatim ile teravih namazı kıldıracak camiler de büyük oranda belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan listelere göre Konya merkezde Ramazan ayında hatimle teravih namazının kılınacağı camiler ve adresleri şöyle: MERAM'DA HATİMLE TERAVİH KILDIRACAK CAMİLER KARATAY'DA HATİMLE TERAVİH KILDIRACAK CAMİLER SELÇUKLU'DA HATİMLE TERAVİH KILDIRACAK CAMİLER 1- Adnan Menderes Camii (Ferit paşa Mahallesi)

2- Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe (Sarı) Camii (Nişantaş Mahallesi)

3- Akabe Camii (Hüsamettin Çelebi Mahallesi)

4- Bardakçı Camii (İhsaniye Mahallesi)

5- Elmalı Hamdi Yazır Camii (Yazır Mahallesi)

6- Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii (Mehmet Akif Mahallesi)

7- Hocacihan Zülfikar Camii (Hocacihan Mahallesi)

8- Hz. İsmail Camii (Şeyh Şamil Mahallesi)

9- İmamı Asım Camii (Yazır Mahallesi)

10- Hacı Kemal Olsun Camii (Ferhuniye Mahallesi)

11- Kurşuncular Camii (Nişantaş Mahallesi)

12- Mehmet Emin Bakdemir Büyükkapçı Camii (Kılınçarslan Mahallesi)

13- Musalla Halkabiköşk Camii (Feritpaşa Mahallesi)

14- Otogar Zeki Altındağ Camii (Yazır Mahallesi)

15- Selçuklu Külliyesi Hz. Ebû Bekir Camii (Selçuk Mahallesi)

16- Sille Erenköy Camii (Erenköy Mahallesi)

17- Yörünge Camii (Bosna Hersek Mahallesi)

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