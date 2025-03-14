Konya’da hayır marketi kuruldu! Mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Selim Sultan Tekke Camii İmam Hatibi Cemal Özkan, her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için cami müştemilatında hayırseverlerin desteğiyle hayır marketi kuruyor.
"Çorbada Senin de Tuzun Olsun" sloganıyla 6 yıl önce başlatılan "Hayır Çarşısı Marketi", Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu'nun öğle namazına müteakip yaptığı kısa vaaz ve teşekkür konuşmasının ardından dualarla açıldı.
Açılışın ardından Karatay İlçe Müftüsü İmamoğlu, projeyi yürüten İmam Hatip Cemal Özkan'dan yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin destekleriyle temin edilen gıda ve temizlik ürünleri, paketlenerek mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, 6 yıldır özverili çalışmaları nedeniyle İmam Hatip Cemal Özkan'a teşekkür ederek, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti. Ramazan ayının bereket getirmesi temennisinde bulunan İmamoğlu, destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.
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