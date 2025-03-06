Konya’da hayvan hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı!

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin “dur“ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan R.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne 34 plakalı bir araçta aranan bir şahsın bulunduğu ve bu kişinin ilçeye geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen aracı Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit etti. Siren ve megafonla dur ihtarında bulunan ekipler, sürücünün aracı durdurmak yerine kapıları kilitleyerek kaçması üzerine takibe başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan R.O.'nun hayvan hırsızlığı suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "görev yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından da işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”