Konya’da Hayvan Nakliyatında Refah Eğitimi Verildi

Beyşehir ilçesinde yapılan eğitime hayvan nakliyatı yapmak isteyen sürücüler ve bakıcılar katıldı.
Eğitimde, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliğine göre Sürücü & Bakıcılara yeterlilik belgesi, nakliyecilere ise yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verildi.
Ekipler, canlı hayvan ticareti yapan satıcıların kayıt altına alınması ile ilgili mevzuat çerçevesinde, doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların belirli bir eğitimden geçirilerek teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmaları sağlanmakta ve satıcılar hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla kayıt altına alındıklarını belirtti.
(Mustafa İlker Şen)