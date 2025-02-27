Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Konya’da tezgahta yerini aldı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma çeşitleri Konya'da kurulan halk pazarlarında ve çarşıda yerini aldı.

Esnafın yüzünü güldürdü

Konya'da iftar ve sahur alışverişi yapmak için çarşıya giden vatandaşlar çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Daha çok kahvaltılık ürünler tercih eden vatandaşlar Ramazan için hurma alışverişi de yapıyor.

"Bu yıl hurma fiyatlarında artış yaşanmadı''

Hurma satışlarında yoğunluğun başladığını belirten mağaza sorumlusu Ferhat Soyarslan, "Bu yıl hurma fiyatlarında artış yaşanmadı. En çok talep gören hurma çeşidi ise Mebrum, bunun dışında besin değeri yüksek hurmalarda tezgahlarda bulunmakatadır. Ayrıca şeker oranı diğer hurma çeşitlerine göre düşük olan Bağdat hurması da tezgahlarda yerini aldı. En çok talep gören hurma çeşidi ise yaş hurma. Yaş hurmanın yarım kilosu ise 85 liradan satılıyor" dedi.

Konya'da hurma fiyatları belli oldu!

Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı, türüne göre değişiklik gösteriyor. Hurma, 75 lira ile 600 lira arasında satışa sunuluyor.

(Mustafa İlker Şen)