Konya’da İftarda Konuşalım Ramazan Söyleşileri

İftarda Konuşalım Programı kapsamında Konya'daki okullarda alanında uzman konuşmacıların katıldığı söyleşiler devam ediyor.
Bu doğrultuda 10 Mart 2025 tarihinde, Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kamil Bilgiç'in katılımıyla Meram Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda iftar programı ile "Bilim ve Kariyer" söyleşisi gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen söyleşi kapsamında, öğrenciler mesleki gelişimlerine katkı sunacak konular hakkında bilgi edinme ve Şube Müdürü Kamil Bilgiç'e merak ettikleri konularda soru sorma imkânı buldu.
(Mustafa İlker Şen)