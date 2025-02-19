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Konya’da ilçe ilçe gezen mahalle!

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da ilçe ilçe gezen mahalle!

Tarihi ve ekonomisyle dikkatleri üzerine çeken Konya'nın zaman zaman il sınırlarında değişimler meydana geldi. Hem il sınırları değişen Konya'nın ilçelerin sınırları da değişerek bazı mahalleler yakınında bulunan ilçelere bağlandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi'de bunlardan birisi...

307 nüfusa sahip!

Zaferiye, idari olarak daha önce köy statüsündeyken, 2012 yılındaki yasa değişikliğiyle mahalle oldu. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Zaferiye'nin toplam nüfusu 307 olup, bunun 156'sı erkek, 151'i ise kadındır.

Nüfusu yıllar içinde azaldı

Zaferiye Mahallesi'nde nüfus yıllar içinde hızla azaldı. 1985 yılında bin 66 olan nüfus, 1990'da 785'e, 2000'de ise 535'e düştü. 2011'de 383 olan mahalle nüfusu, 2012'de 349'a kadar geriledi. 2024 yılında ise 307 oldu.

İdari değişikliklere uğradı

1921 Yılında Yunak ilçesinin Hatırlı beldesinden gelenler tarafından Kayışoğlu adı altında kurulan mahalle halkının Canbekli aşiretinden oldukları çoğu kaynakta geçmektedir.

1926 yılı kayıtlarında Kayışoğlu veya Zaferiye adıyla anılan mahalle, zaman içinde idari değişikliklere uğradı.

Başlangıçta Yunak ilçesine bağlı olan Zaferiye, 17 Mayıs 1973'te alınan kararla Cihanbeyli ilçesine bağlandı.

(Mustafa İlker Şen)

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