Konya’da iş insanı kayıp! Ailesi yaklaşık 1 haftadır ondan haber alamıyor

Konya'da yaşayan 42 yaşındaki iş insanı Mehmet Demir'den 31 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.
Yakını durumu polise bildirdi!
Mehmet Demir'in kayınbiraderi, Demir'in 31 Ocak Cuma günü evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek 2 Şubat Pazar günü polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri, Mehmet Demir'in bulunması için çalışma başlattı. Demir'in hayatından endişe eden ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor.
Evde eşyalarını bırakıp gitmiş!
Kayıp başvurusunda bulunan kayınbiraderi şu ifadeleri kullandı;
"Eniştemi en son 29 Ocak'ta evinde ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim gün eniştemin moralinin bozuk olduğunu gördüm. Daha sonra, 31 Ocak tarihinde saat 08.00 sıralarında evinden ayrıldığını öğrendim. Ben de enişteme ulaşamayınca evine gittim ancak kimseyi bulamadım. Eniştem, kimliğini, araba anahtarını, telefonunu ve kredi kartını evde bırakarak ayrılmış."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”