Konya’da Jandarmadan 2 bin 225 kişiye siber güvenlik eğitimi verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dijital tehditlere karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güneysınır, Derbent ve Beyşehir ilçelerinde toplam 2 bin 225 kişiye eğitim verildi.
Jandarmadan 2 bin 225 kişiye siber güvenlik eğitimi
1–31 Mart 2026 tarihleri arasında Güneysınır, Derbent ve Beyşehir ilçelerindeki okul ve kahvehanelerde düzenlenen 13 farklı etkinlik kapsamında toplam 2 bin 225 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa eğitim verildi.
Düzenlenen eğitim faaliyetlerinde; dijital bağımlılık, oltalama (phishing) yöntemleri, yasa dışı bahis, parola güvenliği ve mobil oyunlar gibi konular ele alındı. Ayrıca ebeveynlere yönelik güvenli internet kullanımı, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken noktalar, genel internet güvenliği, banka ödeme sistemleri ve dijital okuryazarlık başlıklarında kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.
Siber suçlara karşı farkındalık artıyor
Özellikle internet kullanımının yaygınlaştığı günümüzde siber suçlara karşı farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken jandarma ekipleri, eğitim faaliyetlerinin farklı kesimlere ulaşacak şekilde sürdürüleceğini belirtti.
(Cumali Özer)