Konya’da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik operasyon! 2 şahsın ev ve iş yerleri arandı
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
25 Ekim 2024 tarihinde Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, kaçak tütün ürünleriyle ilgili bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, iki şahsın evleri ve iş yerlerinde yapılan aramada TAPDK bandrolü bulunmayan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi:
- 30 adet elektronik sigara,
- 59 adet elektronik sigara likiti,
- 7.100 adet doldurulmuş makaron,
- 13.5 kilogram nargile tütünü,
- 29 paket gümrük kaçağı sigara.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.
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