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Konya’da kaçakçılığa büyük darbe: 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da kaçakçılığa büyük darbe: 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi!
Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Karatay ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Durdurulan kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi.

KOM ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu kaçak makaron sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir kamyonu Karatay'da durdurdu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin TL olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Yorumlar
  • K
    Kenyalı
    10 saat önce

    Aleni satan yüzlerce isyeri var.

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