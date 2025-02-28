Konya’da kampanya 13 Nisan’a kadar sürecek!

Konya'nın İlgın ilçesinde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.
Şap Aşılama Kampanyası 13 Nisan'a Kadar Sürecek
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmaları, 17 Şubat 2025 tarihinde başladı ve Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Kampanya kapsamında büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanarak korunacak. Çalışmalar, 13 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek.
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