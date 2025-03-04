Konya’da kar yağışı etkili oldu! İlçe beyaza büründü

Konya'nın Ilgın ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Lapa lapa yağan kar, çevreyi beyaza bürüdü.

Konya'da Hava Durumu: Önümüzdeki 5 Günlük Tahmin

Konya'da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artış gösterecek. 4 Mart Salı günü en düşük 2°C, en yüksek 9°C olması beklenirken, gün içinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Nem oranı yüzde 50 ile 88 arasında değişirken, rüzgar saatte 13 km hızla esecek.

5 Mart Çarşamba günü sıcaklık gece -1°C'ye kadar düşerken, gündüz 11°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 51 ile 80 arasında değişirken, rüzgar hızının saatte 11 km olması bekleniyor. Hava genel olarak güneşli olacak.

6 Mart Perşembe günü sıcaklıklar biraz daha artarak 0°C ile 14°C arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava beklenirken, nem oranı yüzde 26 ile 81 arasında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 15 km olacak.

7 Mart Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 2°C, en yüksek 15°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 22 ile 62 arasında değişirken, rüzgarın saatteki hızı yine 15 km olacak. Güneşli hava etkisini sürdürecek.

8 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık artmaya devam edecek. Gece 2°C, gündüz ise 17°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 38 ile 67 arasında değişirken, rüzgarın hızının saatte 8 km olacağı öngörülüyor.

(Mustafa İlker Şen)