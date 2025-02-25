GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da kazada 1 polis şehit oldu! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kazada 1 polis şehit oldu! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da polis memurunun şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 42 AFY 470 plakalı traktör taşıyan TIR, ile polis otosuna çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU
Olayda 1 polis memuru şehit olurken, 2 polisin ağır yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memurları Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan meydana gelen elim kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir