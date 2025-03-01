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Konya’da kilerden çıkan domates salçasının fiyatı belli oldu!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da kilerden çıkan domates salçasının fiyatı belli oldu!

Konya'da salça yapım sezonu sona erse de, yaz aylarında hazırlanıp kilerlere kaldırılan ev yapımı domates salçasının satışı devam ediyor. Sezonun bitmesine rağmen domates salçası fiyatlarında yüksek bir artış yaşanmadı.

Hem satıyorlar hem de tüketiyorlar!

Yaz aylarında, Konya'daki ev hanımları geleneksel yöntemlerle kışlık salçalarını hazırlıyor. Sıra sıra kazanlarda odun ateşinde kaynatılan domatesler, zahmetli bir sürecin ardından salçaya dönüşüyor. 3-4 saat boyunca pişirilen salça, cam kavanozlara doldurularak hem kış boyu tüketiliyor hem de satışa sunuluyor.

Domates salçası kilerden çıkıyor!

Yazın yaptıkları salçaları kilere kaldıran ev hanımları, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de doğal ve katkısız ürünleri tercih eden tüketicilere sağlıklı alternatifler sunuyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu ev yapımı salçalar, özellikle doğal beslenmeye önem verenler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kilosu 80 TL

Yaz aylarında yapılan ev yapımı salça, ev hanımları tarafından satışa sunuluyor. Üretim döneminde domates salçası 60 ila 90 TL arasında satılırken, kış aylarında ise kilosu 80 TL'den alıcı buluyor. Bu yaz domates salçasının fiyatının artması bekleniyor.

(Mustafa İlker Şen)

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