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Konya’da köpeklerin saldırısında ölen çocuğun cenazesi Suriye’ye götürüldü

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da köpeklerin saldırısında ölen çocuğun cenazesi Suriye’ye götürüldü
Konya’da köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Suriye’ye götürüldü.

Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana gelen trajik olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu. 

Çocuğun cenazesi Suriye'ye götürüldü

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki R.E.S., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çocuğun cenazesi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

Soruşturma başlatıldı 

Yaşanan olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 

(Mustafa İlker Şen)

 

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Yorumlar
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    YOZGATLI
    2 saat önce

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